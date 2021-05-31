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البحرين تعلّق دخول المسافرين القادمين من فيتنام

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البحرين تعلّق دخول المسافرين القادمين من فيتنام البحرين تعلّق دخول المسافرين القادمين من فيتنام
يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام

البحرين تعلّق دخول المسافرين القادمين من فيتنام

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام؛ بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021.

ويتعين على جميع المسافرين القادمين من فيتنام إلى البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR)، تحوي رمز كيو آر (QR code)؛ وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة وبعد عشرة أيام من الوصول.

كما يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم المسجلة بأسمائهم، أو مساكن أحد أفراد عائلتهم، أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قِبَل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

يُذكر أن الدول المدرجة على القائمة الحمراء في البحرين؛ هي: (الهند، وباكستان، وسيريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، وفيتنام)، ويتم إضافة الدول أو إزالتها من هذه القائمة بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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