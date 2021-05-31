"الرخصة المهنية".. الأفراح تملأ هاشتاق #اجتزت والتفاؤل شعور المخفقين

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أكد المعلمون أن هذا الاجتياز يلبي طموحاتهم في تحقيق مستقبل وظيفي أفضل

بمجرد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات قي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، عبر المغردون ممن أدوا اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية، عن فرحتهم الغامرة باجتياز الاختبارات.

وتفصيلاً، قال المعلمون إن هذا الاجتياز يحقق لهم مبتغاهم ويلبي طموحاتهم في تحقيق مستقبل وظيفي أفضل، وأكدوا أن هذه الرخصة بداية موفقة لتطوير إمكاناتهم وتعزيز خبراتهم العملية.

ولأول مرة يطبق في التعليم السعودي اشتراط الرخصة المهنية لمنسوبيه، وقطعت هيئات مهنية أخرى شوطاً كبيراً في تحفيز منسوبيها على حمل الرخصة؛ منها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهيئة المهندسين، والمحامون.

وتحت هاشتاقات متعددة، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، امتدح مغردون نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات المعلنة، وأشاروا إلى أنها اتسمت بالشفافية والمصداقية، وجاءت متماشية مع الجهود المبذولة في الاستعداد للاختبارات.

والبداية كانت من معلم أطلق على نفسه "الشامي"، الذي قال في حسابه على "تويتر" تحت هشتاق #اجتزت_اختبار_الرخصة_المهنية : "الحمد لله حمداً يليق بجلاله وبعظيم فضله وامتنانه".

وأضاف الشامي "اجتزت الاختبارين بفضل الله وحده"، موجهاً شكره وتقديره إلى المسؤولين في هيئة تقويم التعليم والتدريب على المجهود المبذول.

وبنفس الفرحة التي تحدث بها الشامي، وتحت الهاشتاق نفسه جاءت تغريدة المعلم عيسى قائلاً: "الحمدلله اجتزنا، كان الطموح يطوق لمستوى أعلى، التخصص يؤهلني لمستوى تربوي أعلى، نحتاج نعيده إن شاء الله".

واختتم عيسى تغريدته بالتعبير عن أمنياته بالتفوق لجميع الذين خضعوا للاختبار, وقال "أتمنى التوفيق لزملاء المهنة، وأتمنى أن يحققوا كل ما سعوا إليه وكل ما طمحوا فيه".

الأمل والتفاؤل

وتحدث المعلم علي العاصمي عن المستقبل بعيون ملؤها الأمل والتفاؤل بعد اجتيازه النجاح، وقال في تغريدته "بفضل الله وحمده ومنته، اجتزت الاختبارين بما يسمح لي الترقي لرتبة معلم متقدم".

وفي تغريدتها، عبرت المعلمة نور القحطاني عن سعادة غامرة، وتفاؤل بمستقبل أفضل، بعد اجتياز الاختبار. وبدأت نور التغريدة بالحمد لله على أن وفقها في تجاوز الاختبار.

وأضافت "ما كنت لأجتاز هذا الاختبار لولا فضلك يا الله، اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد".

لا يأس مع الحياة

بمعان حملت الشكر إلى الله، غرّد المعلم نايف العتيبي وقال تحت هاشتاق #اجتزت_اختبار_الرخصة_المهنية: "اللهم لك الحمد ولك الشكر، اجتزت الاختبارين، وهذا فضل من الله علي".

وتابع "هذا النجاح جاء بعد 3 سنوات من المحاولات، وهذا يعزز مبدأ "لا تيأس، سيجعل الله بعد العُسر يُسرا".

وطمأنت هيئة تقويم التعليم والتدريب جميع المعلمين والمعلمات الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز الاختبار عبر حساب خدمة المستفيدين بتويتر بأنه يمكنهم إعادة الاختبار في وقت لاحق. وقالت "أيضاً من يرغب في تحسين مستوى الدرجة، يمكنه ذلك".



وقالت الهيئة :"ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.