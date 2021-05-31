أخبار عاجلة

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين -
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية -
مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول -
اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني -
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري -
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة يهنئ الهلال بتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

Print
وزير الرياضة يهنئ الهلال بتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وزير الرياضة يهنئ الهلال بتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
حقَّق اللقب للمرة الثانية على التوالي

وزير الرياضة يهنئ الهلال بتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويج فريقه الأول لكرة القدم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وتوَّج وزير الرياضة فريق الهلال بكأس الدوري أمس الأحد بعد اللقاء الذي جمعه بالفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في ختام المسابقة.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومستقبلاً أفضل لبقية الفِرق في المنافسات المقبلة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين الرياض وكييڤ الأوكرانية

مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول

مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني

اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني