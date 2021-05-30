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محافظ دمياط تلتقي بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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محافظ دمياط تلتقي بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة محافظ دمياط تلتقي بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذى يجري تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت محافظ دمياط، على حرص الدولة المصرية على تأهيل الكوادر الشبابية للقيادة من خلال تنفيذ برامج تدريبية على أعلى مستوى، وفقاً لاحدث النظريات والمخططات العلمية والعملية، لتطبيق الأساليب الحديثة فى الإدارة مما يؤهل الشباب لتولي الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وأضافت محافظ دمياط أن البرنامج يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية لتمكين الكوادر الشبابية فى لتصبح قادرة على استخدام الطرق الحديثة فى صنع السياسات وإدارة صنع القرار توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة منال عوض، أهم المشروعات بمحافظة دمياط  والتى يأتي على رأسها مدينة دمياط للأثاث والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تجري بمركز كفر سعد، وكذلك ما يتضمنه البرنامج التدريبي للتعرف على منظومة العمل داخل الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، كما أكدت عزمها إجراء جولات بمرافقة المتدربين للتعرف عن قرب على آلية العمل والتدريب العملى والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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