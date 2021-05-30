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محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة اختيار القيادرات

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محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة اختيار القيادرات محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة اختيار القيادرات

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار القيادات، المُنعقد اليوم الأحد، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتناول الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لوظيفه مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني، وذلك بعدد 10 مرشحين، لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظيفة، وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

وأوضحت محافظ دمياط أن المحافظة تسعى دائما على اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهن القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

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مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية