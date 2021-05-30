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إزالة 23984 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط

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إزالة 23984 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط إزالة 23984 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة المعنية بالمحافظة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة السابعة عشر، منوهة إلى أنه تم إزالة حالة تعدي تابعة لولاية الري بمركز فارسكور بمساحة ١٠٠متر مربع، وذلك خلال الحملة المُنفذة، اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه بلغ إجمالي عدد الحالات المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية حتى الآن ٤٢٠ بمساحة إجمالية ٢٣٩٨٤ متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كما أكدت أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع أي تعديات على أملاك الدولة.

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مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية