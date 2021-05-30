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استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اللجنة المشكلة من لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، لتفقد كلية الطب البشري للنظر في استعدادات بدء الدراسة بها، اعتبارًا من العام الجامعي 2022/2021.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول خلاله الدكتور أشرف طلعت، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري بالجامعة، المقومات البشرية والمادية بالكلية، وما وصلت إليه الكلية من تجهيزات عالية الجودة في سبيل إعداد طبيب على أعلى مستوى من الناحية الأكاديمية والعملية، من خلال توفير جميع الأجهزة والمعدات وأحدثها والمعامل التي تثقل المهارات الأكاديمية والعملية.

والتقت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشري، حيث شهد اللقاء تعريفًا سريعًا لمؤهلات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتخصصاتهم المختلفة، ثم تفقدت اللجنة المعامل الجافة بكلية الطب البشري والتي تم تجهيزها على أعلى المستويات، ومزودة بأحدث نماذج المحاكاة والأجهزة والشاشات التفاعلية، واليي أثنى عليها أعضاء اللجنة، تفقد أعضاء اللجنة القاعات والمدرجات المقرر احتضانها للعملية التعليمية لطلاب وطالبات كلية الطب البشري.