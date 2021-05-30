ميناء دمياط يتعامل مع 26 سفينة متنوعة..اليوم

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 28782 طنا، تشتمل على 1570 طن فوسفات، و 21485 طن يوريا، و 4700 طن مخلفات علف بنجر، و 1027 طن كسب صويا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25424 طنا، تشتمل على 6622 طن أبلاكاش، و 1904 طن خشب زان، و 12025 طن ذرة، و 4862 طن قمح.

بينما بلغ اجمالي حركة الصادر من الحاويات 987 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات عبارة عن (فاصوليا وفلفل وخضار مشكل مجمد) و حاصلات زراعية عبارة عن (بصل و ثوم و سمسم و ريحان) و فواكه عبارة عن (برتقال و عنب و فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وكرواتيا و مالطا، وإيطاليا وسنغافورة والصين والهند، و بنجلاديش و سريلانكا و سلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 386 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 2990 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177819 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 67823 طنا، كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن أفرغ 50 حاوية 20 "قدم" قادم من حلوان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3515 شاحنة .