"استيقظ فجرًا وتقيأ ثم أُغمي عليه".. السفير الأوكراني في تايلاند يفارق الحياة فجأة

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توجَّه مع ابنه إلى جزيرة سياحية لقضاء إجازة

عُثر على أندري بيشتا السفير الأوكراني في تايلاند ميتًا اليوم الأحد في جزيرة كوه ليبي السياحية، حيث كان يقضي إجازة مع ابنه، بحسب ما أعلنت الشرطة، فيما لم تحدد أسباب وفاته حتى الآن.

وأوضحت الشرطة التايلاندية أنها عثرت على "بيشتا" ميتًا نحو الساعة الـ5:30 فجرًا (الـ22:30 بتوقيت غرينتش) في غرفته في مجمع فندقي في كوه ليبي، وهي جزيرة سياحية يقصدها السياح بكثرة بسبب مياهها الزرقاء الصافية.

وأضافت بأن التحقيق الأولي لم يُظهر أي دليل على هجوم أو مداهمة أو عنف، وفقًا لـ"فرانس 24".

وارتدى أعضاء الفريق الطبي الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث ملابس واقية لفحص الجثة على سبيل الاحتياط، بينما استجوبت السلطات نجل السفير أوستاب الذي كان ينزل معه في الغرفة نفسها.

وذكر "أوستاب" أن والده خلد إلى النوم نحو الساعة الـ23:00 مساء في اليوم السابق، لكنه استيقظ نحو الساعة الـ4:30 فجرًا وهو يتقيأ قبل أن يُغمَى عليه.

ونُقل جثمان "بيشتا" أولاً إلى مستشفى محلي لإجراء تشريح، قبل أن يُنقل إلى مستشفى للشرطة في العاصمة التايلاندية بانكوك لإجراء تحقيق معمق أكثر حول أسباب الوفاة.