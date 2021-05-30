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الرياض.. القبض على مواطنَين قاما بتجهيزات مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وحيازة سلاح ناري

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الرياض.. القبض على مواطنَين قاما بتجهيزات مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وحيازة سلاح ناري الرياض.. القبض على مواطنَين قاما بتجهيزات مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وحيازة سلاح ناري
اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا إلى النيابة العامة

الرياض.. القبض على مواطنَين قاما بتجهيزات مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وحيازة سلاح ناري

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بوضع تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية على مركبته، وحيازة سلاح ناري من نوع رشاش، وتصوير ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وأكد "الكريديس" أن تركيب تجهيزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ يعدّ مخالفًا لنظام المرور، ويعرّض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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