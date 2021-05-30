تسجيل 7 وفيات و 480 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (480) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (735,139) حالة.

• سُجّلت (7) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9443) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (2.96%)، مقارنة مع (2.86%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (16,196) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,245,152) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (809) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (713,902) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,794) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (94) حالة، فيما غادرت (39) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (611) حالة.

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 172 في محافظة العاصمة عمّان.

- 101 في محافظة الزرقاء.

- 83 في محافظة إربد، منها 7 في الرمثا.

- 34 في محافظة الكرك.

- 27 في محافظة الطفيلة.

- 18 في محافظة المفرق.

- 15 في محافظة البلقاء.

- 12 في محافظة معان، 5 منها في البترا.

- 12 في محافظة العقبة.

- 3 في محافظة عجلون.

- 3 في محافظة جرش.

- 0 في محافظة مأدبا.