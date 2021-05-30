أرباح قطاع التأمين السعودي ترتفع 30.7% بالربع الأول من 2021

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مباشر - السيد جمال: سجلت شركات التأمين المدرجة بالسوق المالية السعودية ارتفاعا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ بدعم من تحقيق 17 شركة مدرجة بالقطاع أرباحا خلال تلك الفترة.

وارتفعت الأرباح المجمعة لـ 29 شركة مدرجة بالقطاع أعلنت نتائجها خلال المدة النظامية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند للقوائم المالية للشركات، بنسبة 30.7% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، علما بأن شركة "وفا للتأمين" لم تتمكن من نشر قوائمها المالية خلال المهلة المحددة.

وبلغت الأرباح المجمعة للشركات 99.12 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 75.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2020.

وحققت 17 شركة أرباح صافية خلال الربع الأول من عام 2021، جاء على رأسها شركة "بوبا العربية" بصافي 139.9 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل، وذلك بعدما سجلت نموا سنويا تجاوز 40%.

وحلت شركة "تكافل الراجحي" في المرتبة الثانية بعد ما قفزت أرباحها بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 61.71 مليون ريال، مقابل 30.53 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

وتراجعت "التعاونية" للمركز الثالث؛ نتيجة انخفاض أرباحها بنحو 11.5% خلال الربع الأول من 2021 على أساس سنوي، إلى 59.14 مليون ريال، مقابل 66.85 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وسجلت شركة "التأمين العربية" أقل أرباح بالربع الأول من العام الجاري؛ بواقع 140 ألف ريال، يليها "ساب للتكافل" بصافي 498 ألف ريال، ثم "العالمية للتأمين" بـ 500 ألف ريال.

وفي المقابل، تكبدت 12 شركة تأمين مدرجة في السوق المالية السعودية خسائر صافية خلال الربع الأول من عام 2021؛ كان في مقدمتها شركة "اتحاد الخليج الأهلية" بخسائر بلغت 57.8 مليون ريال، مسجلة زيادة بنحو 756.3% عن خسائر الربع ذاته من العام الماضي.

وجاءت "الصقر للتأمين في المرتبة الثانية بخسائر صافية 41.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، رغم انخفاضها بنسبة 31.8% على أساس سنوي.

وتحولت 4 شركات للربحية خلال الربع الأول من عام 2021؛ كان أبرزها "أليانز إس إف" بصافي 2.31 مليون ريال، فيما تحولت "أمانة للتأمين" و"ملاذ للتأمين" للخسائر بصافي 20.88 مليون ريال و2.54 مليون ريال على التوالي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح شركات التأمين السعودية المدرجة بنسبة 3.95% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 95.35 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل.

وارتفعت أرباح 8 شركات بالربع الأول من العام الجاري عن الربع الأخير من عام 2020، وكان في مقدمتها "بوبا العربية" بعدما رفعت أرباحها خلال تلك الفترة بنسبة 103.1%.

وانخفضت أرباح 4 شركات على أساس ربعي؛ أبرزها "التأمين العربية" بنسبة 87.5%، و"تشب العربية" بانخفاض 75.4%.

واتجهت 4 شركات للخسائر وتحولت 6 شركات للربحية، وارتفعت خسائر 5 شركات، فيما انخفضت خسائر شركتين.

وارتفعت قيمة الزكاة وضريبة الدخل على شركات التأمين السعودية بنسبة 16.2% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ إلى 112.64 مليون ريال، مقابل 96.95 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن أرباح الشركات بلغت 211.76 مليون ريال قبل الزكاة وضريبة الدخل في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 172.80 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2020.

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