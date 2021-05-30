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بدء استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير بجامعة نجران

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بدء استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير بجامعة نجران بدء استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير بجامعة نجران
تشمل مسارات التفسير وعلوم القرآن والعقيدة والمذاهب المعاصرة

بدء استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير بجامعة نجران

بدأت جامعة نجران -ممثلة في عمادة الدراسات العليا- اليوم، استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر حتى الـ٢٩ من الشهر الجاري، عبر الرابط: http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل ظافر الشهري، أن برامج الماجستير تشمل مسارات: التفسير وعلوم القرآن للطلاب والطالبات، والعقيدة والمذاهب المعاصرة للطالبات فقط، وإدارة الأعمال التنفيذي للطلاب والطالبات، والتنفيذي في إدارة الموارد البشرية للطلاب والطالبات، والأنظمة المهني للطلاب والطالبات، والمهني في المحاسبة للطلاب والطالبات، والتربية المهني في القيادة التربوية للطلاب والطالبات.

وتشمل التربية المهنية في تقنيات التعليم للطلاب والطالبات، والتربية المهنية في التربية الخاصة للطلاب والطالبات، والتربية المهنية في الطفولة المبكرة للطالبات فقط، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (tesol) للطلاب والطالبات، والدراسات الأدبية والنقدية للطلاب والطالبات، والأمن السيبراني المهني للطلاب والطالبات، وتقنية المعلومات المؤسسية المهني للطلاب والطالبات).

ودعت الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة والمستندات المطلوبة ورسوم البرامج المتوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا من خلال الدخول على الرابط:

https://dpgs.nu.edu.sa/fee-based-postgraduate-program.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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