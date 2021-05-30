أخبار عاجلة

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد" -
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسميًّا.. ثالث دولة أوروبية تفتح أبوابها للسعوديين.. مرحبًا بكم في هذا التوقيت

Print
رسميًّا.. ثالث دولة أوروبية تفتح أبوابها للسعوديين.. مرحبًا بكم في هذا التوقيت رسميًّا.. ثالث دولة أوروبية تفتح أبوابها للسعوديين.. مرحبًا بكم في هذا التوقيت
مسؤول سياحي إسباني لـ"سبق"

رسميًّا.. ثالث دولة أوروبية تفتح أبوابها للسعوديين.. مرحبًا بكم في هذا التوقيت

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "الشينغن"، على السماح بدخول المسافرين إلى أراضي الاتحاد من دول أخرى، الذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا بشكل كامل أو بجرعة معتمدة ومرخصة على المستوى الأوروبي.

وقد أعلنت وزيرة السياحة الإسبانية رييس ماروتو، أن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءًا من 7 يونيو المقبل.

وكان هيكتور كورنيل مدير السياحة في مدريد، قد أكد لـ"سبق" أثناء حضوره قمة التعافي السياحي بالرياض، أن بلاده سترحّب بالسعوديين في 7 يونيو القادم وخاصة منح التأشيرات لإسبانيا.. وأوضح كورنيل أنهم يعملون على فتح السفارة بالرياض قريبًا لمنح التأشيرات السياحية للسعوديين والمقيمين لزيارة إسبانيا.

ولفت كورنيل إلى أن بلاده تستقبل المسافرين من خارج أوروبا الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بلقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من الاتحاد، وسيتم الترحيب بجميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم وعائلاتهم، في إسبانيا؛ بغض النظر عن الجنسية.

وبذلك تكون إسبانيا الدولة الأوروبية الثالثة التي تفتح أبوابها للسعوديين بعد اليونان، وكأول دولة أوروبية تلغي الحجر الصحي للسعوديين القادمين الذين تلقوا لقاحًا ضد بداية من منتصف مايو الجاري، ثم إيطاليا التي بدأت استقبال السياح من خارج أوروبا من يوم 15 مايو الجاري لمن يحمل تأشيرة الدخول "الشنغن"، بعد قيام إيطاليا باعتماد الجواز الصحي، وإلغاء الحجر الصحي الذي كان مفروضًا على القادمين إليها.

وتعتبر إسبانيا واحدة من الوجهات الأكثر طلبًا في العالم، واحتلت المركز الثاني عالميًّا في عدد السياح من الخارج 83.5 مليون زائر أجنبي في عام 2019، وفي عام 2020 انخفضت النسبة إلى 77% وتوقع وزير السياحة الإسباني استقبال ما يقارب 45 مليون زائر في عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا