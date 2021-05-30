أخبار عاجلة

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل -
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة -
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية -
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد" -
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات في غابة المانجروف بتاروت

Print
تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات في غابة المانجروف بتاروت تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات في غابة المانجروف بتاروت
عبر حملة نفّذتها الأمانة بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة

تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات في غابة المانجروف بتاروت

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف أمس، حملة "الشرقية نظيفة بالقطيف"، بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة.

وتهدف الحملة المتزامنة مع اليوم العالمي للتنوع البيئي، إلى نشر الوعي والمحافظة على البيئة والتحذير من آثار تلوثها وتعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

وأشارت أمانة الشرقية، إلى أنه جرى خلال الحملة تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات والملوثات البيئية في غابة المانجروف بحي الزور في شمال تاروت، والمحافظة عليها والشواطئ العامة، وتخليصها من المشوهات البصرية والمخلفات البيئية.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية

"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية

لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل

لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل