اختراع مصري يا كوتش.. أحضر معانا تجربة أول نضارة تحول الكلام لإشارات لضعاف السمع

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بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل
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الجمعة 11 يونيو 2021 06:27 مساءً
شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة
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الجمعة 11 يونيو 2021 06:27 مساءً
"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية
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الجمعة 11 يونيو 2021 06:27 مساءً
الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء
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الجمعة 11 يونيو 2021 06:14 مساءً
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ
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الجمعة 11 يونيو 2021 06:13 مساءً
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل
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الجمعة 11 يونيو 2021 06:11 مساءً
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي
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الجمعة 11 يونيو 2021 06:11 مساءً
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية
-
الجمعة 11 يونيو 2021 05:55 مساءً
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد"
-
الجمعة 11 يونيو 2021 05:53 مساءً
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية
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الجمعة 11 يونيو 2021 05:53 مساءً
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اختراع مصري يا كوتش.. أحضر معانا تجربة أول نضارة تحول الكلام لإشارات لضعاف السمع
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فيديو اليوم السابع
الأحد 30 مايو 2021 12:57 مساءً
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