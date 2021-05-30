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تجنبها تماماً.. مشروبات مضرّة إذا تناولتها على معدة فارغة

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تجنبها تماماً.. مشروبات مضرّة إذا تناولتها على معدة فارغة تجنبها تماماً.. مشروبات مضرّة إذا تناولتها على معدة فارغة
بعضها يسبّب نوبات هلع وعسر الهضم وأخرى تدمّر الأسنان

تجنبها تماماً.. مشروبات مضرّة إذا تناولتها على معدة فارغة

حدّدت مجموعة من الأطباء قائمة كاملة من المشروبات، التي يمكن أن يؤثر شربها على معدة فارغة سلباً في الجسم.

ولفت موقع Interia إلى أن عدم تناول وجبة إفطار كاملة وشرب العصير أو الشاي يمكن أن يكون غير صحي.

ووفق "سبوتنيك" تحتوي عصائر الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين "سي" الذي يقوّي المناعة، ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبّب تهيج المعدة وحرقة المعدة والتجشؤ.. لا ينصح الأشخاص الذين يعانون حموضة عالية بتناولها على الإطلاق.

ويزيد عصير الطماطم من إنتاج حمض المعدة، الذي يمكن أن يسبّب أيضاً الألم أو عسر الهضم.

ولا ينصح بالشرب على معدة فارغة الشاي والقهوة، إذا كنت تشرب الشاي على معدة فارغة، فسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الحمضي، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويسبب الوذمة.

وستؤدي القهوة السوداء على معدة فارغة إلى إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول، ما يؤدي إلى خفقان القلب والقلق ونوبات الهلع.

يجدر أيضاً التخلي عن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة.. وفقاً للأطباء، فإنها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة، وتدمّر الأسنان وتسهم في حدوث أمراض فطرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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