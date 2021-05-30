أخبار عاجلة

الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد" -
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية -
مصرع 8 جنود في عملية انتحارية جنوب اليمن -
أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الإمام -
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المختبر الإقليمي بالرياض يحقّق اعتماد "AABB" الأعلى عالمياً

Print
المختبر الإقليمي بالرياض يحقّق اعتماد "AABB" الأعلى عالمياً المختبر الإقليمي بالرياض يحقّق اعتماد "AABB" الأعلى عالمياً
تهدف إلى رفع مستوى الخدمة في بنوك الدم لخدمة المتبرع والمريض

المختبر الإقليمي بالرياض يحقّق اعتماد

تمكّن المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، من الحصول على اعتماد عالمي جديد، وذلك بعد اجتياز معايير الجمعية الأمريكية لبنوك الدم "AABB" التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة في بنوك الدم لخدمة المتبرع والمريض.

وقالت "صحة الرياض" إن هذا الاعتماد يُمنح لبنوك الدم المتوافقة مع أنظمة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم من ناحية تطبيق برامج مراقبة الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات وحفظ الدم.

وأبانت أن المختبر الإقليمي تجاوزت اختباراته السنوية 17 مليون اختبار مخبري، حيث يُقدم خدماته لأكثر من 500 منشأة صحية داخل وزارة الصحة وخارجها، مشيرةً إلى أن المختبر يُعد صرحاً تدريبياً وتأهيلياً ويُقدم خدماته أيضاً لـ 12 جامعة حكومية وخاصة في مجال تأهيل الأطباء والأخصائيين للعمل في المختبرات الطبية.

ويحرص المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، على تطبيق المعايير العالمية ذات الصلة بالتحاليل المخبرية، من خلال تأمين تقنيات متطورة تساعد على إنجاز تلك الفحوص في أقل وقت وبأعلى دقة وجودة آلية، بما يحد من الأخطاء البشرية، ويُسهم في توفير رعاية تشخيصية وعلاجية عالية المستوى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل

لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي

وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد"

وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد"

حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية

حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية