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محافظ بني سويف يشهد برنامج تدريبي لتوعية الفتيات والشباب المقبلين على الزواج
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الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:04 مساءً
باكستان تسمح بتطعيم من هم أقل من 40 عاما بـ«أسترازينيكا»
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الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:04 مساءً
انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس وسط توتر شديد يسود المدينة
-
الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:04 مساءً
وزيرة خارجية ليبيا: نعيش واقعا جديدا وأولوية الحكومة فرض السيادة وإخراج المرتزقة
-
الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:04 مساءً
خالد جلال يُعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة انبي
-
الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:04 مساءً
أنباء عن عودة حمادة أنور كمدير إداري ومدير للكرة في الزمالك
-
الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:04 مساءً
وزير البترول يرد على طلبات النواب حول التعيين في القطاع
-
الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:53 مساءً
بايدن يرحب باتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الصين
-
الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:53 مساءً
مدافعا «ليون» و«ولفرهامبتون» على رادار أهلى جدة
-
الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:53 مساءً
وزير الرياضة يناقش مع محافظ بورسعيد استعدادات تدشين تطوير استاد نادي المصري
-
الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:53 مساءً
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ماذا يحدث فى الهند؟..الإصابات بالفطر الأبيض والأسود تزداد..وهذه هى مخاوفنا الفترة المقبلة
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فيديو اليوم السابع
الأحد 30 مايو 2021 09:09 صباحاً
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