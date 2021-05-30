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Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية
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الجمعة 11 يونيو 2021 05:55 مساءً
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد"
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الجمعة 11 يونيو 2021 05:53 مساءً
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية
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الجمعة 11 يونيو 2021 05:53 مساءً
مصرع 8 جنود في عملية انتحارية جنوب اليمن
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الجمعة 11 يونيو 2021 05:53 مساءً
أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الإمام
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الجمعة 11 يونيو 2021 05:53 مساءً
ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!
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الجمعة 11 يونيو 2021 05:21 مساءً
قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية
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الجمعة 11 يونيو 2021 05:18 مساءً
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة
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الجمعة 11 يونيو 2021 04:48 مساءً
"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:32 مساءً
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم
-
الجمعة 11 يونيو 2021 04:32 مساءً
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فيديو اليوم السابع
قرار جديد من التعليم بشأن الثانوية العامة.. وزيادة مخصصات تكافل وكرامة
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فيديو اليوم السابع
الأحد 30 مايو 2021 09:09 صباحاً
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