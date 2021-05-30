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برنامج "ويكند" على إذاعة جدة يحصد جائزة التميز الإعلامي من هيئة السياحة

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برنامج "ويكند" على إذاعة جدة يحصد جائزة التميز الإعلامي من هيئة السياحة برنامج "ويكند" على إذاعة جدة يحصد جائزة التميز الإعلامي من هيئة السياحة
معتز بخش لـ"سبق": نأمل الحصول على المزيد من الجوائز في صيف

برنامج

حصل برنامج "ويكند" الذي يُبثُّ عبر أثير إذاعة جدة fm في نهاية الأسبوع على جائزة التميز الإعلامي من الهيئة السعودية للسياحة.

والبرنامج الفائز بجائزة التميز الإعلامي من الهيئة السعودية للسياحة من إعداد وتقديم ابتسام عزام وأسامة الغريبي، وإخراج معتز بخش.

وبهذه المناسبة قال مخرج البرنامج لـ"سبق" إن البرنامج يتناول مواقع الجذب السياحي والمنشآتي بالسعودية ضمن موسم الشتاء حولك، واشتمل على العديد من اللقاءات وشهادات المتخصصين، ومشاركات المستمعين، والأغاني، والفواصل الموسيقية، والأناشيد التي تشجع على السياحة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030.

وأضاف المخرج المبدع معتز بخش: وكما نجحنا في الحصول على جائزة التميز الإعلامي من خلال شتاء السعودية فإننا نأمل -بمشيئة الله تعالى- الحصول على المزيد من الجوائز في صيف السعودية من خلال برامج إذاعتنا الحبيبة التي تتابع الأنشطة الصيفية والسياحية المتميزة بالسعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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