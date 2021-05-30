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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مَشاهد القمر العملاق التي زينت سماوات بلدان عدة إلى ثوران بركان جبل نيراجونجو في الكونغو.. والمزيد تجدونه في الصور:



1- لا، ليس كينج كونج.. قرد من فصيلة الجبون يسير وسط نماذج مصغرة للمركبات في حديقة حيوان بالقرم



2- حصان يعبر بصعوبة وسط الأوحال والفيضان الذي أحدثه إعصار ياس في الهند



3- الأدخنة تتصاعد من سفينة محترقة قبالة سواحل كولومبو بسريلانكا



4- عمال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من حادث تحطم تلفريك بشمال إيطاليا



5- نساء فلسطينيات يمشين بجوار أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي



6- راقصون يرتدون أزياء "سبايدر مان" يؤدون عرضهم في مترو أنفاق سانت بطرسبرج في روسيا



7- قوس قزح يزين سماء مدينة ناجيكانيزسا بالمجر



8- القمر العملاق يتألق من خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون باليونان



9- خسوف جزئي للقمر فوق ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا



10- بركان جبل نيراجونجو يشعل سماء الكونغو الديمقراطية بالنيران والدخان