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شاهد .. إمام "جامع أم المؤمنين" بجدة: تم تأمين سماعات إضافية باتجاه المصلين وفقًا لتعليمات "الشؤون الإسلامية"

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شاهد .. إمام "جامع أم المؤمنين" بجدة: تم تأمين سماعات إضافية باتجاه المصلين وفقًا لتعليمات "الشؤون الإسلامية" شاهد .. إمام "جامع أم المؤمنين" بجدة: تم تأمين سماعات إضافية باتجاه المصلين وفقًا لتعليمات "الشؤون الإسلامية"
عقب مقطع متداول لتذمر المصلين من عدم سماع الصوت

شاهد .. إمام

نشر إمام جامع أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في محافظة جدة، مقطع فيديو للانتهاء من تركيب سماعات باتجاه الساحات المجاورة للجامع تنفيذًا لتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والقاضية بتركيب سماعات في ساحات الجوامع والمساجد الإضافية التي تُقام فيها صلاة الجمعة تلافيًا لعدم القصور في الصوت.

وكان مقطع فيديو من جامع "أم المؤمنين بجدة" قد تم تداوله على نطاق واسع يتذمر فيه عددٌ من المصلين لعدم سماعهم لصوت الخطيب يوم أمس الجمعة نتيجة للتأخير في تنفيذ توجيهات الوزارة المتزامنة مع قرار قصر استخدام مكبرات الصوت للأذان والإقامة.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد متابعة تنفيذ تعليماتها القاضية بتزويد الساحات المجاورة للجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة بسماعات إضافية على الجامع وليس المنارة بقصد تحقيق إسماع المصلين لصوت الخطيب.

كما أصدرت الوزارة الجمعة، بيانًا صحفيًا أكدت فيه أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على الأذان والإقامة وجهت فروع الوزارة وكل منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة، وذلك تلافيًا لعدم وصول صوت الإمام في الخطبة والصلاة لمن هم خارج الجامع. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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