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وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نظيره السوداني في زيارته الرسمية للمملكة

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يعقدان غدًا جلسة مباحثات تتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدَيْن

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نظيره السوداني في زيارته الرسمية للمملكة

استقبل اليوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة، الدكتور نصر الدين مفرح، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، تستمر أيامًا عدة.

ويضم الوفد المرافق لوزير الشؤون الدينية السوداني وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الشيخ سليمان محمدي بشار، والأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية الشيخ عبدالعاطي أحمد عياش، ومدير الإعلام والمراسم بالوزارة الأستاذ عبدالعزيز الصادق.

ويعقد الوزيران يوم غد الأحد جلسة مباحثات بجدة بحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين، تتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية وخدمة الدعوة إلى الله والعناية بالمساجد. كما يقوم الوفد السوداني بزيارة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة للاطلاع على الجهود التي تقدمها عبر المجمع لخدمة كتاب الله، وترجمة معاني كلماته للغات عالمية.

حضر الاستقبال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، والسكرتير الخاص لمعالي وزير الشؤون الإسلامية سليمان الحصين، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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