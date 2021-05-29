قصيدة جديدة لـ"‎خالد الفيصل": "#حنّا_البدو نبني الصحارى حضارة"

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "حنّا البدو".
قصيدة جديدة للأمير #خالد_الفيصل بعنوان #حنّا_البدو pic.twitter.com/6BRX0tvmC0— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 29, 2021
حناّ البدو نبني الصحارى حضارة
وحنّــا هــل التوحيــد علـم وصدارة
وحنّــا إذا ضاقـت على الناس دنيا
نفتــح لهم بــاب الكرامـــة منـــارة
وحنّـا إذا جانا مــن الناس خايــف
نحميـــه في قصــرٍ طــويلٍ جــداره
رصيدنــا في بنـك الأمجــاد واجـد
والاّ بنـوك المـــال فيـــها خســارة
وانا السعــودي بالمحافــل مقــدّم
ويصـــير لي في كل جمـــعٍ أمــارة
وأسبابــها تتويجـة الحكم بالشّرع
ودستـــورنا القـــرآن نعــم اختيــاره
كتبــــــــــه ربي ما تــــولاه لجــــــنة
دستـــــورنا نزَّلــــهْ ربـــي بشــــارةأمير مكة الأمير خالد الفيصل