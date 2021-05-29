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قصيدة جديدة لـ"‎خالد الفيصل": "#حنّا_البدو نبني الصحارى حضارة"

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قصيدة جديدة لـ"‎خالد الفيصل": "#حنّا_البدو نبني الصحارى حضارة" قصيدة جديدة لـ"‎خالد الفيصل": "#حنّا_البدو نبني الصحارى حضارة"

قصيدة جديدة لـ

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "حنّا البدو".

حناّ البدو نبني الصحارى حضارة
وحنّــا هــل التوحيــد علـم وصدارة

وحنّــا إذا ضاقـت على الناس دنيا
نفتــح لهم بــاب الكرامـــة منـــارة

وحنّـا إذا جانا مــن الناس خايــف
نحميـــه في قصــرٍ طــويلٍ جــداره

رصيدنــا في بنـك الأمجــاد واجـد
والاّ بنـوك المـــال فيـــها خســارة

وانا السعــودي بالمحافــل مقــدّم
ويصـــير لي في كل جمـــعٍ أمــارة

وأسبابــها تتويجـة الحكم بالشّرع
ودستـــورنا القـــرآن نعــم اختيــاره

كتبــــــــــه ربي ما تــــولاه لجــــــنة
دستـــــورنا نزَّلــــهْ ربـــي بشــــارةأمير مكة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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