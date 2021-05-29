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قائد "معهد العاصمة النموذجي": نظام الثلاثة فصول سيخدم الطالب والمعلم والأسرة

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قائد "معهد العاصمة النموذجي": نظام الثلاثة فصول سيخدم الطالب والمعلم والأسرة قائد "معهد العاصمة النموذجي": نظام الثلاثة فصول سيخدم الطالب والمعلم والأسرة
قال إنه يُسهم في رفع مستوى كفاءة منظومة التعليم وتحقيق رؤية ٢٠٣٠

قائد

أشاد القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، باعتماد وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد بما يتضمنه من "تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة"، خلال العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأوضح "الطخيم" أن نظام الثلاثة فصول سيمكن الطالب من زيادة فرصة البحث والاطلاع؛ مما يُسهم في وصوله للمعلومة بعدة طرق، وكذلك سيُسهم النظام الجديد للتعليم في إعطاء الوقت الكافي للمعلم والمعلمة في إيصال المعلومة، ويُسهم كذلك في زيادة العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، مما يُسهم في رفع مستوى كفاءة منظومة التعليم وتحقيق رؤية 2030.

ووجّه "الطخيم" شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود لقطاع التعليم، وكذلك لوزير التعليم على جهوده المباركة في الرقي بالتعليم في وطننا الغالي.

معهد العاصمة النموذجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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