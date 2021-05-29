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منسوبو هيئة الصحفيين بمكة يزورون "الأحمدي"

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في بادرة إنسانية ولمسة وفاء نيابة عن أعضاء الفرع

منسوبو هيئة الصحفيين بمكة يزورون

قام وفد من أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، في بادرة إنسانية ووفاء، بزيارة للزميل أحمد محمد سالم الأحمدي، مدير مكتب صحيفة البلاد بمكة، في منزله؛ وذلك إثر تعرُّضه لوعكة صحية مؤخرًا، ودعوا الله العلي القدير له بالشفاء العاجل.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن عيادة المريض من الأعمال الصالحة التي أوصى بها الشرع، ورغب فيها بالأجر العظيم.. كما تأتي هذه المبادرة نيابة عن جميع أعضاء الفرع لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة. مشيدًا بما تميز به الأحمدي من أعمال صحفية بارزة في مسيرته العملية، ومتمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وأعرب الزميل الأحمدي عن شكره وتقديره للزملاء كافة بفرع الهيئة، والإعلاميين بصفة عامة، على بادرتهم غير المستغربة، ووقفتهم النبيلة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما تمنى الزملاء عبيدالله الحازمي وحجب العصيمي وسعد المطرفي وعلي غرسان وعبدالله الدهاس للزميل الأحمدي الصحة الدائمة، ومعاودة الركض الصحفي في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وأشادوا بسيرته المهنية الطويلة، وتأليفه وإعداده 7 إصدارات خلال الفترة الماضية، متوافرة حاليًا بالمكتبات، والعديد من الحوارات والقضايا الصحفية المميزة بمختلف الصحف التي عمل بها بالندوة والجزيرة والبلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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