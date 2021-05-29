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باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط

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باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط
جدّدت التزامها بوقوفها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها

باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط

أعربت باكستان عن استنكارها الشديد لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية ، وإطلاقها، اليوم، طائرة من دون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تدين استمرار مثل هذه الهجمات التي تؤدي إلى بث الخوف والرعب في المنطقة، مشيدًا بنجاح قوات التحالف في اعتراض وتدمير تلك الطائرة المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.

وجدّد البيان التزام باكستان بوقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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