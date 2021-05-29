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شاهد .. رئيس الوزراء البريطاني يجري للحاق بالقطار

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شاهد .. رئيس الوزراء البريطاني يجري للحاق بالقطار شاهد .. رئيس الوزراء البريطاني يجري للحاق بالقطار
أثار اهتمام روّاد "تويتر"

شاهد .. رئيس الوزراء البريطاني يجري للحاق بالقطار

استحوذ مقطع لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يركض داخل محطة قطار واترلو في لندن للحاق بالقطار، على اهتمام عدد كبير من رواد موقع "تويتر".

وظهر "جونسون" في المقطع الذي التُقط أمس وهو يجري مع فريقه المرافق للحاق بالقطار. وأثناء ركضه حيته السيدة التي سجلت المقطع وهي تضحك: "مرحبًا بوريس"، فيما لوح لها بيده.

وعلق المواطن البريطاني جيمس ليتل على المقطع قائلاً: "لن يفهم حزب العمال مؤيديه أبدًا. كيف أن هذا المقطع البسيط من اللقطات له صدى لدى الناخبين، ولماذا يصوّت الناس لصالح (بوريس)؟". (لمشاهدة الفيديو:

)رئيس وزراء بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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