أمطار متوسطة على شمال وغرب المدينة المنورة

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"النقل" تدعو للحذر في عدد من الطرق

شهدت أجزاء من المدينة المنورة ومحافظاتها مساء اليوم هطول أمطار متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وأطلق فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة العديد من التنبيهات بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة نظرًا لهطول الأمطار على بعض الطرق، شملت طريق ‎الملك خالد (الدائري الثالث)، وطريق العيص - المربع، وطريق تبوك، وطريق الخليل - البيضاء، وطريق المدينة المنورة - القصيم. ‎

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة، فيما دعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

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