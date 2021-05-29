أخبار عاجلة

ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال! -
قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية -
"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل -
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني -
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

Print
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه لا صحة لما ورد في صفحة متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ادُّعِي فيها التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات من نوع فايزر.

وقالت بحسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات في رد على أحد الاستفسارات : "لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية. ونأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة".هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد نزاهة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا