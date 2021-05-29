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الإعلان رسميا عن فوز الأسد بولاية رئاسية رابعة

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الإعلان رسميا عن فوز الأسد بولاية رئاسية رابعة الإعلان رسميا عن فوز الأسد بولاية رئاسية رابعة

جى بي سي نيوز :- فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وكما كان متوقعا على نطاق واسع

وقال صباغ في مؤتم رصحفي إن المرشح بشار حافظ الأسد حصل على 13 مليون و540 ألف صوتا من أصوات الناخبين.

وقال إن عدد الناخبين الذين أدلوا أصواتهم بلغ أكثر من 14 مليون مقترع.

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

وكان وزير الداخلية محمد الرحمون قال إن عدد الذين يحق لهم التصويت ممكن تجاوزا الـ 18 عاما يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها.

يذكر أن الأسد حاز نسبة 88.7 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2014.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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