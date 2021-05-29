وزير الداخلية يلتقي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات في برلين

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بحث معهم سُبل التعاون بما يخدم متطلبات العمل الأمني

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، كلاً من: الرئيس التنفيذي لشركة هنسولدت توماس مولر، والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع والفضاء ديريك هوك، والرئيس التنفيذي لشركة فيريدوس أندرياس راشماير، والرئيس التنفيذي لشركة تيسن كورب مارتينا ميرز، والرئيس التنفيذي لشركة لورسن بيتر لورسن، والرئيس التنفيذي لقطاع النقل بشركة سيمنس مايكل بيتر، والرئيس التنفيذي لشركة هيكلر آند كوخ الدكتور جنيس بودو كوتش.

وبحث الأمير عبدالعزيز بن سعود مع المسؤولين خلال اللقاءات سُبل التعاون بما يخدم متطلبات العمل الأمني.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود