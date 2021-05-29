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الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

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بحضور الدكتور رجاء الله السلمي

الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

أُجريت اليوم السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا لكرة القدم، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام خلال الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو في جمهورية العربية.

وسُحبت القرعة بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والدكتور معتصم جعفر عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد مجاهد، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يُحدَّد لاحقًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبَي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يُذكر أن منتخب السنغال تُوّج بلقب النسخة الماضية التي أُقيمت في المملكة العربية بمشاركة 16 منتخبًا.

الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

كأس العرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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