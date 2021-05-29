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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه لا صحة لما ورد في صفحة متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ادُّعِي فيها التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات من نوع فايزر.

وقالت بحسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات في رد على أحد الاستفسارات : "لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية. ونأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة".هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد نزاهة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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