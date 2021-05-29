أخبار عاجلة

ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال! -
قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية -
"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل -
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية -
أمانة الطائف: أغلقنا 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الفيصلي على فوزه بكأس الملك

Print
أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الفيصلي على فوزه بكأس الملك أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الفيصلي على فوزه بكأس الملك

أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الفيصلي على فوزه بكأس الملك

هنأ أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس نادي الفيصلي، فهد بن عبدالمحسن المدلج، بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال أمير تبوك، في برقية: "يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيد التوفيق".

من جانبه، أعرب رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن شكره للأمير فهد بن سلطان، على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!

ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني

"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني