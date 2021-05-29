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علاقة تكاملية بين "العلاج الطبيعي" بمجمع الملك فيصل بالطائف وأسرة مريض تعيده إلى المشي

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علاقة تكاملية بين "العلاج الطبيعي" بمجمع الملك فيصل بالطائف وأسرة مريض تعيده إلى المشي علاقة تكاملية بين "العلاج الطبيعي" بمجمع الملك فيصل بالطائف وأسرة مريض تعيده إلى المشي
على مدار عام ونصف

علاقة تكاملية بين

أصيب بشلل نصفي في الأطراف السفلية بسبب ورم عصبي أدى إلى ضعف في العضلات وعدم القدرة على الحركة تمامًا.. تستعرض "سبق" قصة "أحمد" المريض البالغ من العمر 47 عامًا والذي حضر إلى مجمع الملك فيصل بالطائف قبل عام ونصف.

وكان المريض يمر بحالة اكتئاب شديد، وتم تقديم الدعم النفسي له أولًا للخروج به من حالة الاكتئاب، وتم تسجيله في الرعاية الصحية المنزلية.

وبدأ فريق العلاج الطبيعي بالمجمع المداومة على العلاج الطبيعي المكثف، وسط دعم منقطع لنظير من أسرته، وعلى مدار العام والنصف استطاع الفريق أن يُخرج "أحمد" من عزلته، وأن يعيده إلى حياته الطبيعية، واستطاع المريض أن يمشي على قدميه بدون أي مساعدة بعد أن وصلت نسبة التحسن لديه إلى أكثر من 90%.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات التي أثبت الطب المنزلي أهميته من خلال التكامل بين الفِرَق الطبية والأسرة؛ باعتبار أن الأخيرة من ضمن مقومات التحسن والشفاء بإذن الله تعالى.

تجدر الإشارة إلى أن قسم العلاج الطبيعي بمجمع الملك فيصل من الأقسام المتطورة؛ حيث يضم مختلف التجهيزات الطبية الحديثة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة في تخصصات مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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