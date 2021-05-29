الشهري استدعى 24 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يقيم معسكرًا في إسبانيا

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ضِمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال مدة أيام (FIFA) المقبلة التي تنطلق في الـ31 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل؛ وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، وصالح الوحيمد، ونواف العقيدي، وحمد اليامي، وخليفة الدوسري، ونواف بوشل، وخالد الدبيش، ونايف الماس، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، ومتعب الحربي، وناصر العمران، ويوسف الحربي، ومختار علي، وسعد السلولي، وحسين العيسى، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وتركي العمار، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وعبدالرحمن اليامي، ومحمد مران.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أستراليا، والمكسيك، والأرجنتين.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.