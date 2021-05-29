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الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال هجوم فاشل في الجوف

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الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال هجوم فاشل في الجوف الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال هجوم فاشل في الجوف
الجيش اليمني رصد تحركات الميليشيا قبل قيامها به

الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال هجوم فاشل في الجوف

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة كبّدا الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

وبين المصدر أن قوات الجيش ترصد جميع تحركات ميليشيا الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني كانت لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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