لجنة الانضباط توقف مدرب الوحدة شهرين.. ومدرب الاتفاق وعددًا من لاعبي الوحدة

★ ★ ★ ★ ★

مع دفع غرامة مالية تجاوزت الـ 100 ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، قراراً بإيقاف مدرب الفريق الأول لكرة القدم "دونيس" وغرمته مبلغ 60 ألف ريال بسبب مشاركته غير القانونية في مواجهة فريقه أمام النصر في الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت اللجنة إيقاف الإسباني ألبرتو بوتيا محترف فريق الوحدة الأول لكرة القدم مباراتين وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال بعد ارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب النصر، إضافة إلى تغريم نادي الوحدة مبلغ 10 آلاف ريال بسبب حصول ستة من لاعبيه على إنذارات وطرد خلال مواجهة النصر، كما أوقفت اللجنة باسم العطا الله حارس الوحدة مباراتين بعد اعتدائه على مسؤول من فريق النصر.

وأوقفت لجنة الانضباط مدرب الاتفاق خالد العطوي مباراتين وغرمته مبلغ 20 ألف ريال بسبب الإساءة إلى مسؤول مواجهة فريقه أمام الرائد في الجولة الماضية من الدوري.

وغرمت لجنة الانضباط فريق ضمك مبلغ 10 آلاف ريال بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى أرضية الملعب لبداية المباراة لمدة (4) أربع دقائق، كما ألزمت اللجنة نادي التعاون بدفع المبلغ ذاته بعد حصول سبعة من لاعبيه على إنذارات خلال مواجهة الهلال.

