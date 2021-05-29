تلفاز "HUAWEI Vision S".. تقنيات متطورة أصبح معها نمط اجتماعي جديد ممكنًا الآن في المملكة

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يوفر الجيل التالي من التلفاز ميزة MeeTime لمكالمات فيديو عالية الوضوح والتعاون الموزع متعدد الأجهزة

كشفت شركة "هواوي تك إنفستمنت" العربية السعودية رسميًا عن الجيل التالي من تلفاز HUAWEI Vision S، يوم الخميس 27 مايو 2021، بأسعار تبدأ من 3499 ريال في المملكة.

ومع هذا المنتج الجديد، تدخل هواوي في حقبة تعاونية جديدة ومترابطة للمنظومة الذكية للشركة. يتوفر تلفاز HUAWEI Vision S بمقاسين، 55 و65 بوصة، ويعمل بمثابة العمود الفقري لحلول الاتصال الذكي لجميع السيناريوهات من هواوي. يأتي التلفاز بميزة MeeTime لمكالمات الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080p مع الكاميرا المغناطيسية بدقة 13 ميجابكسل، والتعاون الموزع متعدد الأجهزة، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وHuawei Sound المذهل، وكل هذه الخصائص تعمل معًا للتفاعل الذكي وتسهيل الانغماس السمعي البصري الرائد والتفاعلات الذكية.

وستتوفر سلسلة تلفاز HUAWEI Vision S للطلب المسبق بدءًا من 3 يونيو،على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وعبر تجار التجزئة المختارين.

وفي الواقع، جعلت HUAWEI Vision "الاتصال التلفزيوني" شكلًا جديدًا عصريًا من الاتصالات. تعد ميزة HUAWEI MeeTime video call ميزة مصممة لجعل مكالمات الفيديو أسهل وأكثر تنوعًا من أي وقت مضى، بينما يقدم تلفاز HUAWEI Vision S بعض الفوائد التي تتجاوز مجرد شبكة جديدة ذات محتوى ترفيهي.

وإذا أخذنا الاتصال التلفزيوني كمثال رئيسي، فإن هذه الميزة التي يتم تمكينها من خلال ميزة MeeTime لمكالمات الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080p يمكن أن تغير بشكل أساسي الطريقة التي نتواصل بها من منزلنا.

ويعد ذلك مثالاً بارزًا على كيف يمكن للتقنية أن تقرب الناس من بعضهم البعض، مباشرةً من غرف المعيشة وكيف يمكن للناس الآن استخدام هذا الجيل القادم من التلفاز؛ ولا يعتمدون فقط على هواتفهم الذكية؛ كوسيلة جديدة لإجراء مكالمات فيديو واضحة تمامًا.

مكالمات فيديو ممتازة مع ميزة MeeTime وكاميرا مغناطيسية بدقة 13 ميجابكسل

وتم تصميم تلفاز HUAWEI Vision S لسهولة الاستخدام، ولا سيما بدعم من خلال ميزة MeeTime لمكالمات الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080p. عندما تدردش مع الأصدقاء عبر MeeTime على هاتفك، يمكنك بسلاسة تحويل المكالمة الجارية إلى تلفاز HUAWEI Vision S بمجرد دخولك من باب المنزل، للاستمتاع بتجربة واقعية "وجهًا لوجه" .

ويأتي تلفاز HUAWEI Vision S مزودًا بكاميرا شفط مغناطيسية بدقة 13 ميجابكسل، والتي تمكنك من إجراء مكالمات فيديو بـ 1080p وبدقة 1920 × 1080 من روعة الشاشة الكبيرة. ويتم ضبط الكاميرا بالكامل على 180 درجة، لضمان حصولك دائمًا على عرض مثالي.

التعاون الموزع متعدد الأجهزة: نقطة انطلاق لجميع السيناريوهات الذكية

ويتميز تلفاز HUAWEI Vision S بمجموعة غنية من ميزات التفاعل الذكي من الجيل التالي، والتي تتيح له التفاعل والتعاون بسلاسة مع الأجهزة الذكية الأخرى، مثل دمج ميزات وسمات الهاتف الذكي أو أي جهاز آخر. على سبيل المثال، يأتي مزودًا بخاصية OneHop Projection، والتي تمكنك من نقل شاشة هاتفك إلى الشاشة الكبيرة في غمضة عين، ببساطة عن طريق النقر بهاتفك مقابل أيقونة Huawei Share الموجودة على جهاز التحكم عن بعد. لا يحتاج الجهازان إلى الاقتران ببعضهما البعض، أو الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

وتتيح لك ميزة Mirror Control التحكم في تلفاز HUAWEI Vision S مباشرةً باستخدام هاتفك، عن طريق عكس المحتوى المعروض على شاشة هاتفك. بمجرد عرض هاتفك على تلفاز HUAWEI Vision S، يمكنك حظر تذكيرات المكالمات الواردة والإشعارات من العرض على الشاشة، مع الاحتفاظ بمعلوماتك الخاصة ومراسلاتك بعيدًا عن الأنظار. يمكن نقل الصور والصوت ومقاطع الفيديو والتطبيقات، من بين ملفات أخرى، من هاتفك عبر ميزةHuawei Share، حرفيًا في لحظة.

الألعاب الموزعة مع تحويل الهاتف إلى لوحة الألعاب

ويحتوي تلفاز HUAWEI Vision S أيضًا بنموذج جديد للترفيه على الشاشة الذكية من خلال إمكانية الألعاب الموزعة. يتيح لك استخدام هاتفك كلوحة ألعاب،عندما تلعب على شاشة أكبر. يمكن أن توفر شاشة الهاتف التي تعمل باللمس ومستشعر الجاذبية والجيروسكوب تجربة ألعاب غامرة حقًا. يتم تحميل الألعاب مباشرة من تلفاز HUAWEI Vision S، وبالتالي تعمل بشكل أكثر سلاسة مما كنت تتخيله.

معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وصورة مذهلة وHuawei Sound

ويعد الترفيه السمعي البصري من أبرز مميزات تلفاز HUAWEI Vision S، فهو يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث 120 هرتز، تغطي 92٪ من التدرج اللوني الواسع DCI-P3، ويأتي مدعومًا بتقنيات الضوء الأزرق المنخفض المعتمدة من TÜV Rheinland وخالية من الوميض، لضمان مشاهدة واقعية عبر كل إطار، مع حماية رؤيتك أيضًا.

ويعمل محرك الصور Honghu الفريد من نوعه من هواوي بالتنسيق مع تقنية تقدير الحركة وتعويض الحركة (MEMC) وتقنية معالجة الرسومات الدقيقة، لتقديم صور فائقة الوضوح مع تشبع وتباين لوني بارز. بشكل ملحوظ، تجري هواوي معايرة الألوان لكل تلفاز HUAWEI Vision S فرديًا أثناء عملية التصنيع للتأكد من أن كل جهاز يولد نفس التأثيرات.

ويضم تلفاز Vision S أربعة مكبرات صوت بقوة 10 واط، واثنين من الترددات الكاملة واثنين من الترددات العالية، وتجويف صوتي ضخم سعة 1 لتر، مما يرتقي بالترفيه السمعي البصري إلى مستوى جديد تمامًا. مسلحين بتقنيةفريدة حاصلة على براءة اختراع، يبرز مكبرًا الصوت عالي التردد ثراء الأصوات عالية التردد، مما يجعلها واضحة وضوح الشمس، لإعطاء الانطباع بأن حوار الفيلم يتم تنفيذه أمامك مباشرة. تتيح تقنية توسيع مجال الصوت الافتراضي لـ HUAWEI Vision S تجاوز القيود المادية، وإعادة إنتاج الصوت المحيطي من كلا جانبي التلفاز، مما يخلق مجالًا صوتيًا شاملاً وغامرًا.

وعادةً ما يتم عرض مقاطع الفيديو، بغض النظر عن طبيعتها، بنفس الإعدادات الصوتية والمرئية على أجهزة التلفاز التقليدية. لكن تلفاز HUAWEI Vision Sقادر على تحديد ما يتم بثه حاليًا، وضبط المخرجات لإنشاء أفضل صورة وصوت ممكنين. على سبيل المثال، عند مشاهدة فيلم، سيتحول تلقائيًا إلى وضع السينما لإنتاج الإثارة السينمائية.

ويتميز تلفاز HUAWEI Vision S الجيل التالي من التلفاز، حيث يقدّم ميزات قوية مثل ميزة MeeTime لمكالمات الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080pوالتعاون الموزع متعدد الأجهزة بالإضافة إلى جودة من الدرجة الأولى للصوت والصورة.