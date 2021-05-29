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وزير الدفاع العراقي يوجه تحذيرات غير مسبوقة لمليشيا الحشد الشعبي

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وزير الدفاع العراقي يوجه تحذيرات غير مسبوقة لمليشيا الحشد الشعبي وزير الدفاع العراقي يوجه تحذيرات غير مسبوقة لمليشيا الحشد الشعبي
انتقد مزاعم قضائها على "داعش"

وزير الدفاع العراقي يوجه تحذيرات غير مسبوقة لمليشيا الحشد الشعبي

وجه وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمعة عناد، اليوم (السبت)، تحذيرات غير مسبوقة لمليشيا الحشد الشعبي؛ على خلفية التوتر الأمني الذي ساد العاصمة بغداد، عقب اعتقال القيادي في "الحشد" قاسم مصلح، الأربعاء الماضي.

وقلل "عناد" في تصريحات أوردها موقع راديو "المربد" المحلي، قوة فصائل الحشد الشعبي التي ظهرت في شوارع بغداد مقارنة بالقوات النظامية، وتساءل: "كيف لـ40 عجلة غير مدرعة تحمل مجاميع من الأفراد، أن تقف أمام جيش يمتلك من القدرات ما يؤهله لمحاربة دولة؟".

ونفى إطلاق سراح قاسم مصلح؛ مؤكدًا أنه لا يزال في عهدة قيادة العمليات المشتركة؛ وفقًا لـ"الحرة".

وانتقد "عناد" مزاعم "الحشد" بأنه قضى على تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلًا: "إن من يعتقد أن عمليات التحرير التي جرت ضد داعش لم تكتمل لولا الحشد؛ فهو مخطئ؛ لأن قوات الجيش هي من ساهمت في تحرير العراق، وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها؛ لكن الحشد ساهم بتسريع التحرير فقط، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار".

وعقب الإعلان عن توقيف "مصلح"، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران، وانتشرت لاحقًا قوات مسلحة من "الحشد" على مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد؛ مما أثار مخاوف من تفاقم الوضع.

وانتشرت في المقابل قوات مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء؛ فيما انتشر الجيش العراقي في مناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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