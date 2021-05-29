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"الصفدي": نظام الثلاثة فصول دراسية سيسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية في المملكة

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"الصفدي": نظام الثلاثة فصول دراسية سيسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية في المملكة "الصفدي": نظام الثلاثة فصول دراسية سيسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية في المملكة
أكدت على عظم الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية في المملكة

ثمّنت رئيسة الجامعة الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي تدشين الخطة التطويرية الجديدة للتعليم بالمملكة .
وأوضحت "الصفدي" أن ما تضمنه التقويم الدراسي الجديد من تحويل العملية التعليمية في المملكة إلى نظام الثلاثة فصول دراسية سيكون له التأثير الكبير على رفع جودة المخرجات التعليمية في المملكة من خلال تقليل ابتعاد الطلاب عن الدراسة لفترة طويلة والتي تتسبب في تراجع مستوى التحصيل العلمي للطلاب، موضحةً أن النظام سيسهم في تحقيق الاستقرار من خلال الموازنة بين الجوانب النظرية والتطبيقية ويساعد في تطوير الخطط الدراسية.
كما أكدت على عظم الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمة في المملكة ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والمخرجات التعليمية، مبينةً أن دور وزارة التعليم في تنمية القدرات البشرية من خلال سعيها لتعزيز القيم والمهارات المستقبلية وتنمية المعارف عن طريق تمهيد الطريق لوضع أساس تعليمي متين للجميع يحضرهم لسوق العمل المستقبلي من خلال إتاحة فرص للتعلم مدى الحياة.
وركزت رئيسة الجامعة على تقدم وتنوع الوسائل التعليمية في المملكة مما عزز استخدام التقنية لدعم نمو التنمية المهنية للطالب، والذي كان له الأثر في المقابل على تطوير المهارات التقنية والعلمية للطلاب.
وأشارت الصفدي إلى تطور مستوى التعليم الرقمي في المملكة والذي سهل إيصال المحتوى التعليمي وتقييمه إلكترونيًا بتوفير حلول تعليمية سهلة وميسرة للمتعلم بالتحاقه في العملية التعليمة بغض النظر عن المعوقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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