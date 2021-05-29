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شاهد.. سلوكيات خاطئة لدى بعض مربي الإبل تثير غضبًا واسعًا

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شاهد.. سلوكيات خاطئة لدى بعض مربي الإبل تثير غضبًا واسعًا شاهد.. سلوكيات خاطئة لدى بعض مربي الإبل تثير غضبًا واسعًا
مطالبات بإيقاف كل أشكال العبث بها

شاهد.. سلوكيات خاطئة لدى بعض مربي الإبل تثير غضبًا واسعًا

كشف مقطع تم تداوله اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي الحالة التي وصل لها العبث في الإبل حسب إشارة المتداولين.

وأظهر المقطع المتداول قطعاً في شفاه أحد فرديات الإبل اتهم خلاله نشطاء التواصل أن ذلك العمل يعود لأحد عمليات العبث التي يتم خلالها ربط براطم الإبل "الشفاه العلوية" لفترات متكررة في اليوم على مدار العام؛ بهدف زيادة طول براطم الإبل وتسببت تلك العملية في قطع الشفاه العلوية للفرديات.

وقال مغردون بعد تلك المقاطع، إن العبث في الإبل تجاوز الخطوط الحمراء، فيما أشار آخرون إلى أن تلك العمليات غير الشرعية تحدث من بعض ضعاف النفوس وهم أفراد قلة لا يحبون الإبل.

وأكدوا في الوقت نفسه أن مالك الإبل الحقيقي لا يقوم بتلك الممارسات من تمسيس وتمطيط للبراطم وغيرها من ممارسات التعذيب، مطالبين بضرورة وضع لائحة قوانين تجرم العبث والمساس بالإبل لإيقاف هذه الآفة، التي لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة في المسابقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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