فرص استثمارية للأندية الرياضية والأجنحة الفندقية ومراكز للتسوق بالظهران

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تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات

طرحت أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية "فرص" فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال في مجالات مراكز الأندية الرياضية، والأجنحة الفندقية، ومراكز ومجمعات التسوق والترفيه بمدينة الظهران؛ لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه الفرص تأتي ضمن حزمة من 44 فرصة استثمارية مطروحة للاستثمار بمختلف المدن والمحافظات بالمنطقة، وتأتي استكمالاً لجهود الأمانة لنشر الخدمات والمراكز الداعمة للترفيه والسياحة والرياضة وتعزيز عناصر جودة الحياة بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة.

جاء ذلك بالتعاون مع فريق الوزارة وبالشراكة مع فرق العمل بالوزارات الأخرى وهيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة ومواكبة التوجهات لانتقال مقرات وموظفي الشركات العالمية للمملكة، واستثمار المزايا النسبية للمنطقة وما تزخر به من مقومات متنوعة.

من جهته، أكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات، المهندس حمدان العرادي، استفادة المستثمرين من تحديثات لائحة التصرف بالعقارات البلدية، حيث تم رفع الحد الأقصى لعقود الإيجار من 25 إلى 50 عامًا والسماح للأمانات والبلديات بإنشاء شراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تم رفع حد الإعفاء للفترة الزمنية غير المدفوعة من 5% إلى 10%، وذلك من مدة عقد الإيجار، بالإضافة لخفض الضمانات البنكية من 100% إلى 25%، وتمكين الأمانات من استثمار نسبة من الحدائق العامة خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط بدلًا من 5 سنوات في اللائحة السابقة لتسريع إنشاء الحدائق والمنتزهات وتوسيع المسطحات الخضراء ودعم البيئة، وهذه التسهيلات ستساهم في دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية الاستثمارات بالقطاع البلدي.

جدير بالذكر أنه يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" والتطبيق الذكي فرص عبر الرابط ‏https://furas.momra.gov.sa