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توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنجلاديش

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امتدادًا للمشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة

توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنجلاديش

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية بنجلاديش.
وجرى توزيع 500 سلة غذائية للاجئين الروهينجا وللمجتمع المضيف في منطقة شيتاغونغ، يستفيد منها 2,500 فرد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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