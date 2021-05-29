وزير الصحة يدشن وثيقة الإفصاح 2021

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دشّن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وثيقة الإفصاح 2021 ، وقال معاليه في كلمة تم بثها عبر التواصل الداخلي لوزارة الصحة " يسعدني تدشين وثيقة الإفصاح 2021 وذلك للعام الثالث على التوالي وكلنا فخر في وزارة الصحة أن نكون أول القطاعات الحكومية التي بادرت وعملت على إعداد وتنفيذ وثيقة الكترونية خاصة بإفصاح الموظف عن أي حالة لتعارض المصالح"

وأبان معاليه " لقد تجاوزت بفضل الله نسبة الإفصاح في 2019 "العام الأول" من إطلاق الوثيقة 97٪، وفي العام التالي ورغم جائحة كورونا وما تم مواجهته من تحديات حتمت إطلاق وثيقة إفصاح 2020 لمدة أقل من عام إلا أن نسبة الإفصاح بلغت 94% وتمثلت في إنجاز أكثر من 258 ألف وثيقة على نظام موارد، وماكان هذا ليتحقق إلا بفضل الله ثم بفضل ثم بتظافر جهود المخلصين من أبطال الصحة وسفراء الإفصاح وما تتميزون به من حس عالي يعزز الثقة بينكم وبين المتعاملين مع الوزارة من المواطنين والمقيمين "

وأضاف د/ الربيعة "وحيث أنكم شركاء هذا النجاح ،، فإنني أجدها فرصة طيبة لتوجيه الدعوة لكم للإستمرار في جعل الإفصاح والشفافية سمة تعزز و تزيد من ثقة كل من يتعامل معنا، وتأكيداً لريادة واستدامة الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي "

وأختتم معاليه قائلاً " كما أفخر بهذه المناسبة أن أكون من أول من يُفصح على وثيقة 2021 في دورتها الثالثة،،

متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد

وأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله ،،

