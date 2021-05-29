أخبار عاجلة

ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال! -
قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية -
"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل -
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني -
متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم -
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة -
أكاديمية تبلور "رؤية ولي العهد": استثنائية.. جميل أن يزهر مستقبل أبنائنا -
بالصور والبيانات.. المستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة في حرض خلال شهر -
مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة طيبة تطلق برنامجًا صيفيًا لشباب وفتيات المدينة المنورة

Print
جامعة طيبة تطلق برنامجًا صيفيًا لشباب وفتيات المدينة المنورة جامعة طيبة تطلق برنامجًا صيفيًا لشباب وفتيات المدينة المنورة
لتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال إجازة الصيف

جامعة طيبة تطلق برنامجًا صيفيًا لشباب وفتيات المدينة المنورة

أطلقت جامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، برنامجاً صيفياً لشباب وفتيات المدينة المنورة، بعنوان "شباب طيبة".

يهدف البرنامج، إلى تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية، خلال إجازة الصيف لفئة الأشبال والفتيات والشباب، ويبدأ البرنامج من 15 شوال حتى 13 ذي القعدة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب عبدالرحمن الحربي، أن البرنامج يشمل عدة مسارات منها "الترفيهي، والتطوعي، والسياحي، والتقني".

وقال، إن العمادة تشهد إقبالاً على البرنامج الصيفي من مختلف الأعمار، إذ ترحب العمادة بجميع أبنائها الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة، وشغل أوقاتهم بالنافع وتنمية المهارات لديهم.

وأضاف "الحربي"، أن العمادة خصصت كادراً وظيفياً، لتدريب المسجلين في البرنامج، وأن البرنامج يعد حدثاً تعليمياً ترفيهياً يسعى لربط الطلبة بالمجتمع وتنمية مواهبهم، وربط الطلبة بالتقنية وتزويدهم بالمهارات الشخصية.

كما أفاد أن إقامة البرنامج من الساعة الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) على مدار أربعة أسابيع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!

ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني

"السديس" يلتقي بوزيرَي الشؤون الدينية الباكستاني والأوقاف الأفغاني