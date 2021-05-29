"يلو" تُواصل خطف الأنظار.. بعد حصدها 6 جوائز من ترانسفورم

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عكست القيمة الاستراتيجية بعد تغيير هويتها الاسمية والبصرية

واصلت شركة الوفاق لتأجير السيارات "يلو" (iyelo.com) تألقها في حصد الجوائز التي تعكس القيمة الاستراتيجية التي اعتمدت عليها في تغيير هويتها الاسمية والبصرية في الربع الأخير من العام الماضي 2020م، بعد أن تم اعتماد مسمى "يلو" للشركة بهويته البصرية المميزة.

وقد خطفت الشركة الأنظار بنيْلها ست جوائز قيمة من جوائز مجلة ترانسفورم المختصة في مجال الأعمال؛ وتحديدًا الهوية التجارية للشركات.

ومنحت لجنة تحكيم المجلة، ثلاث جوائز ذهبية للشركة في فئة أفضل استراتيجية لتسمية العلامة التجارية، وفئة أفضل تطور استراتيجي إبداعي للهوية الجديدة، وفئة أفضل مشروع لتطوير الهوية لعكس الأهداف والقيم الجديدة.

وحازت الجائزة الفضية في فئة أفضل هوية بصرية في قطاع النقل واللوجستيات، وحصلت على الجائزة البرونزية في فئتي استخدام الصور المرئية، وأفضل استراتيجية إبداعية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"يلو" ناصر القحطاني: تأتي الجوائز التي حصلت عليها الشركة من ترانسفورم كتأكيد جديد على نجاح الاستراتيجية التي انطلقنا منها في تغيير الهوية الاسمية والبصرية للعلامة التجارية، وهي امتداد لجوائز أخرى صادقت على هذا التميز مثل الجمعية الأمريكية لمحترفي التسويق (AVA DIGITAL AWARDS) التي منحت الشركة جوائز مرموقة في ذلك.

وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن الذين يعتبرون اليوم الركيزة الأساسية لـ"يلو"، كما أشكر كل الشركات المساندة الشريكة لنا في تحقيق أهدافنا وتطوير أعمالنا وأخص منها بالذكر شركة لاندور واكستند وفينومينال.

وبارك "القحطاني" لمشروع "أمالا" الوطني وشركة "موبايلي" السعودية والشركات الوطنية الأخرى، على الجوائز المتميزة التي حصلوا عليها في فئات مختلفة من مجلة ترانسفورم؛ مما يعكس المستوى الرفيع الذي بات يتمتع به القطاع الاقتصادي في المملكة بمختلف مكوناته استجابة لروح العمل والإنجاز التي بثتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين في مختلف القطاعات.