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كورونا في فلسطين.. نسبة التعافي بلغت 97.7% والوفيات 1.1%

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كورونا في فلسطين.. نسبة التعافي بلغت 97.7% والوفيات 1.1% كورونا في فلسطين.. نسبة التعافي بلغت 97.7% والوفيات 1.1%
تسجيل 269 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

كورونا في فلسطين.. نسبة التعافي بلغت 97.7% والوفيات 1.1%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و269 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، و399 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين، بلغت 97.7%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 29 مصابًا بكورونا في غرف العناية المكثفة؛ بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 73 مريضًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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